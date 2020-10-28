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موافقة سامية بتأسيس الهجانة الملكية
للتعريف بالموروث الثقافي للإبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدرت موافقة سامية بتأسيس الهجانة الملكية بشراكة تكاملية بين نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، أتقدم بالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين لدعم قطاع الإبل بصدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الهجانة الملكية بشراكة تكاملية بين نادي الإبل ورئاسة الحرس الملكي للتعريف بالموروث الثقافي للإبل بمختلف أنواعها والمشاركة في مراسم الاستقبالات الملكية والمشاركات الوطنية.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، أكد في وقت سابق أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة سيقام حسب موعده المحدد 1 ديسمبر 2020 تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان الذي وجه بإقامته في ظل الظروف الراهنة نظير أهمية مهرجانات الإبل وحرصه الدائم على دعم القطاع ومحبيه.
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