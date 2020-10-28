شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة عامل خمسيني بعد إختراق مقذوف مسماري لوجهه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نجح الفريق الطبي بمدينة الملك سعود الطبية في إنقاذ حياة عامل خمسيني بعد أن ارتدً على وجهه مقذوف مسماري يُستعمل في البناء فاخترق وجهه بطول 6 سم .

وأكد الدكتور بندر القحطاني رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة أن المصاب خمسيني ويعمل في البناء حيث كان المقذوف يستخدم في الخرسانات لكنه أصاب وجهه أثناء العمل وتحديداً من تحت الوجنة حتى اقترب من الفقرات العنقية العليا والمخ وكاد أن يقترب من شريان حبل الوريد .

وقال أنه تم توجيه المصاب مباشرة لغرفة العمليات وإجراء الجراحة التي تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وخرج العامل متعافي .