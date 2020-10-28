شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبد الله الرشود يكشف بيع سيارته لمساعدة فنان مصري لا يعرفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الشاعر السعودي عبد الله الرشود موقف نبيل له مع أحد الفنانين المصريين الذي كان في حاجة إلى المال .

وقال " الرشود " في لقاء مع برنامج " وينك " على " روتانا خليجية " ، أنه اعتاد الإجتماع مع شعراء وفنانين في مصر لحبه الفن المصري .

وأضاف أنه علم أن فنان شعبي بمصر كان بحاجة إلى المال ، فعزم على مساعدته وبمجرد عودته للرياض باع سيارته وأرسل ثمنها له .

وقال " الرشود " أنه لا يعرف هذا الفنان ، ولكنه يجب التواصل مع الفنانين القدامى ويشعر بتقديرهم للفن أكثر من الجيل الحالي .