شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبد الله الرشود يكشف بيع سيارته لمساعدة فنان مصري لا يعرفه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى الشاعر السعودي عبد الله الرشود موقف نبيل له مع أحد الفنانين المصريين الذي كان في حاجة إلى المال .
وقال " الرشود " في لقاء مع برنامج " وينك " على " روتانا خليجية " ، أنه اعتاد الإجتماع مع شعراء وفنانين في مصر لحبه الفن المصري .
وأضاف أنه علم أن فنان شعبي بمصر كان بحاجة إلى المال ، فعزم على مساعدته وبمجرد عودته للرياض باع سيارته وأرسل ثمنها له .
وقال " الرشود " أنه لا يعرف هذا الفنان ، ولكنه يجب التواصل مع الفنانين القدامى ويشعر بتقديرهم للفن أكثر من الجيل الحالي .
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