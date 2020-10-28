مخطط إسرائيلي بنقل الحجاج المسلمين من إيلات إلى جدة بواسطة سفن إماراتية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي يتيح إمكانية الإبحار المباشر للحجاج المسلمين من مدينة إيلات إلى ميناء جدة السعودي وهم في طريقهم لتأدية فريضة الحج في مكة المكرمة، بواسطة السفن الإماراتية .

ووفقاً لصحيفة إسرائيل اليوم، فإن هذا المخطط جاء بعد زيارة السلطان أحمد بن سويلم، رئيس ومدير عام مجموعة "دي بي وورلد" ـ مجموعة السفن الإماراتية الأكبر في العالم، إلى إيلات وذلك على رأس وفد من رجال الأعمال.

ووفقاً للمخطط الذي عرضه جدعون غولبر مدير ميناء إيلات وشلومو فوغل صاحب الميناء، ترسو سفن ركاب في ميناء إيلات ويستطيع الذين ينوون تأدية فريضة الحج الصعود إليها والتوجه فيها مباشرة إلى ميناء جدة الذي يبعد حوالي 70 كيلومتراً عن مكة المكرمة.

ويسافر معظم فلسطيني الداخل اليوم لتأدية فريضة الحج عبر جسر الكرامة إلى الأردن ومنه للسعودية.

وقال غولبر، إن أعضاء الوفد الإماراتي وعلى رأسهم السلطان، أعجبوا بهذا المخطط وقالوا أنه قابل للتنفيذ. وأضاف:" سنقوم برد الزيارة قريباً وحددنا في الأيام القادمة لقاء زوم معهم".

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وقال:" كانت هذه زيارة ودية، ولأن أزمة السياحة في إيلات كبيرة فكرنا أن الحركة السياحية من إيلات إلى السعودية يمكن أن تحل هذه الأزمة لا سيما وأن المسافة قصيرة تسهل على المسافرين الوصول إلى مكة".

جدير بالذكر انه من بين مجالات التعاون بين إسرائيل والإمارات، تصدير منتوجات زراعية من وادي عربة إلى الإمارات بسفن تبريد، وقال أعضاء الوفد الإماراتي لإسرائيليين أنهم سمعوا عن جودة المنتوجات الزراعية في وادي عربة على حد ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

وكانت صحيفة إسرائيل اليوم كشفت الإثنين، عن اعداد دراسة جدوى لإنشاء ممر بحري مباشر يربط ميناء مدينة ام الرشراش (ايلات) جنوب اسرائيل بمدينة جدة السعودية يمكن ان يستخدمه الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي الداخل.