التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدعو لمراقبة المهن الغير مالية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمراقبة المهن الغير مالية لضمان التزامها بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت أن ذلك يجب أن يتم بواسطة جهات رقابية ذات علاقة، مشددة على ضرورة أن تسعى هذه الجهات إلى منع المجرمين من اعتمادهم مهنياً.
كما شددت على ضرورة أن تسعى هذه الجهات إلى منع المجرمين من حيازة حصة من هذه الأعمال أو أن يكونوا المستفيدين الحقيقين منها.
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