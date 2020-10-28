شكرا لمتابعة خبر عن «السديس» يقف ميدانياً على حركة الحشود وتفويج المعتمرين بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حركة الحشود بالمسعى، واطلع معاليه على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج المبادرات المعدة من قبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.

ونوه إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قبل جميع العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن جولات معاليه الميدانية الهادفة إلى رصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها لمتطلبات المعتمرين والمصلين .

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