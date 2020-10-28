شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تتفوق على اليابان والصين في أنظمة التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصلت المملكة على نتائج متقدمة في مؤشر «ميرسر سي إف إيه» العالمي للتقاعد، وكانت الدولة العربية الوحيدة بالمؤشر، وحلت في المرتبة الـ23، مدفوعة بالتعديل الأخير في سن التقاعد للمرأة، حيث ارتفع من 55 إلى 60 سنة، وهو ما يعادل سن الرجال للتقاعد.

وأحرزت المملكة مركزًا متقدمًا وفق موقع معهد mercer في المؤشر للعام الثالث على التوالي بعد دخولها لأول مرة في 2018؛ حيث تفوقت على كل من أستراليا (28)، وإيطاليا (29)، واليابان (32)، والصين (33).

وحققت المملكة عن نتائج إيجابية في المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية لعام 2020؛ فيما بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة 57.5 بين البلدان التي شملتها الدراسة، وسجلت المملكة معدل أعلى بقليل من العام السابق.