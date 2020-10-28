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المعلمي يرأس الاجتماع الـ٢١ للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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بمشاركة الاتحاد الأوروبي

ترأس  المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي عقد اليوم افتراضياً بمشاركة 21 دولة عضو في المجلس، إلى جانب مشاركة الاتحاد الأوروبي كعضو.

وجرى -خلال الاجتماع- استعراض التقدم المحرز في أعمال مركز مكافحة الإرهاب وبرامجه ومشاريعه، بما في ذلك الأداء الموضوعي والمالي والتقرير السنوي، ومشاريع بناء القدرات للدول الأعضاء واستراتيجيات المركز، وذلك لتقديم المشورة للمدير التنفيذي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكيل الأمين العامّ لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

حضر الاجتماع رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبوعلي.

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