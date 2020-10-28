السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سول 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 103 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الكورية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و146 فيما ارتفع عدد الوفايات إلى 461 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

06:57ت م

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سول 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الصحة الكورية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 26 ألفا و146 فيما ارتفع عدد الوفايات إلى 461 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //06:57ت م0008

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