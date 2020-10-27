النيابة تحذر من ممارسات الاحتيال المالي

حذرت النيابة العامة من ممارسات الاحتيال المالي، وقالت عبر حسابها في "تويتر": ‏تُحظر المُمارسات المُنطوية على الاحتيال المالي كالإغراء بثراء سريع أو الوعد بمداخيل إضافية على نحو غير واقع عبر المُتاجرة بالفوركس أو الأصول الرقمية غير المرخصة، كما تُحظر المُساهمة في هذه الأعمال عن طريق تمكين الآخرين من استخدام الحسابات الشخصية لهذه المُمارسات.



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