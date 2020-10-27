السعودية اليوم / سفير المملكة لدى تونس يلتقي بوزير التربية



تونس 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي اليوم، بوزير التربية التونسي فتحي السلاوتي.

وأكد الطرفان خلال اللقاء ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما قدم العلي التهاني للسلاوتي بمناسبة تعيينه وزيرًا للتربية، متمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد.

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18:19ت م

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