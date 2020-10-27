الصحة تنصح هذه الفئة بتأجيل لقاح الإنفلونزا الموسمية

2020-10-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة الفئات التي لا ينصح لها بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية إلا بمتابعة الطبيب وهو من يحدد حالتها.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وردًا على سؤال أحد المواطنين، جاء فيه : لماذا يتم نصح المرضى الذين يعانون من حساسية البيض بعدم أخذ تطعيمات الإنفلونزا، بالرغم من أنّ التوصيات الطبية لا تقول ذلك؟ قالت وزارة الصحة على “تويتر”، “من الفئات التي لا ينصح لها بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض، وذلك وفق تقييم الطبيب المتابع للحالة.

تشابه الأعراض

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق أن الإنفلونزا الموسمية تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا الجديد.

ونصح العبدالعالي، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء الأحد الماضي الجميع بضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أن التطعيم آمن وفعّال ويتوفر في المراكز الصحية.



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