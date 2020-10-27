محمد بن مسعود - الدمام - 27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 05:38 PM فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و389 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات. الكلمات المفتاحية ، فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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