محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58,855 إصابة.

وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1283 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 668 حالة.فيروس كورونا الجديد 27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 05:31 PM الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58,855 إصابة.

وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1283 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 44 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 668 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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