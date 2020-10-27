شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو مداح، عن تخصيص 10٪ من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، ضوابط تقديم الخدمات لمعتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة وذلك مع بدء استقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم تدريجيًا اعتباراَ من يوم الأحد القادم بإذن الله.

وأكدت الوزارة أن المملكة تتشرف بالبدء في استقبال المعتمرين من خارج المملكة للمرحلة الثالثة من عودة العمرة والزيارة التدريجية اعتبارا من 153 1442هـ الموافق 01 11 2020م, كما تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.