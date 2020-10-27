شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تنصح هذه الفئة بعدم أخذ تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نصحت وزارة الصحة المرضى الذين يعانون من حساسية البيض بعدم أخذ تطعيمات الإنفلونزا.
وقد تلقى مركز 937 التابع لوزارة الصحة استفسار من أحد المتابعين يتضمن: "لماذا يتم نصح المرضى الذين يعانون من حساسية البيض بعدم أخذ تطعيمات الإنفلونزا. التوصيات الطبية لا تقول بذلك!"
ورد المركز على التساؤل : "من الفئات التي لا ينصح لها بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض وذلك وفق تقييم الطبيب المتابع للحالة".
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