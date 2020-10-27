شكرا لمتابعة خبر عن تحذير للطلبة المبتعثين في ولاية كوينزلاند بإستراليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الملحقية الثقافية في أستراليا الطلبة المبتعثين من عاصفة رعدية تشهدها ولاية كوينزلاند، مناشدة الطلبة باتباع تعليمات السلطات المحلية في الولاية، حفاظاً على سلامتهم.

وفي نفس السياق، نبه نادي الطلبة السعوديين في مدينة برزبن بوجود عاصفة تشهدها مناطق(Sunshine Coast - WideBay - Maroochydore - Noosa - Gympie - Redcliffe)، داعياً الطلبة لأخذ الحيطة والحذر.