شكرا لمتابعة خبر عن وزير الموارد البشرية يقرر تعديل نسب التوطين في مقاولات الصيانة والتشغيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر ‏وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج نطاقات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وجمعية التسويق، قد أبرمت أمس مذكرة تعاون، لتدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في مهن التسويق في القطاع الخاص، من خلال توفير وظائف مستدامة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، ورفع المستوى المهاري للمواطنين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.