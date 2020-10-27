«الجهني» يتوقَّع موعد «حالة ممطرة» على مناطق سعودية

أوضح الخبير المناخي، الدكتور زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، طبيعة الحالة الممطرة المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال «الجهني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، تتجه الأنظار إلى أول حالة ممطرة وسمية من بداية الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهايته بأمطار تتراوح ما بين متوسطة وغزيرة يترافق معها نشاط واضح للمنخفض السوداني وحضور كبير للتخريجات البحرية من البحر الأحمر.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس الغد الأربعاء، تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من الشمال الغربي للمملكة.

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