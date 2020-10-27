8185 حالة كورونا نشطة لا تزال تتلقى العلاج

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345631 حالة، من بينها 8185 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 778 حالة حرجة، كما تم تسجيل 426 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332117 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات الجديدة المسجلة وعددها 399 حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10٪, والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 5329 حالة، وذلك بإضافة 16 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 57870 فحص مخبري جديد.



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