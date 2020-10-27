السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين الجامعة السعودية الإلكترونية وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي



الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

وقعت الجامعة

وقع المذكرة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالوهاب بن محمد الفايز.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة الدكتور شاكر الذيابي, أن مذكرة التفاهم تأتي لتفعيل الجامعة للشراكات النوعية التي تخدم مجالات التنمية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030, وتهدف إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة عن طريق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وستسهم في تنمية مجالات العمل الإعلامي.

من جهته أكد الفايز، أن مذكرة التفاهم تخدم مجال العمل الإعلامي من خلال التعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والتعاون في إقامة الدورات وحلقات التطوير والاستخدام المتبادل للمرافق والقاعات وتبادل الخبرات المهنية فيما يخص التدريب والتعليم من خلال عقد برامج مشتركة وتبادل الكوادر المؤهلة.

// انتهى //

16:49ت م

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الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسوقعت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم, مذكرة تفاهم مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي, بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.وقع المذكرة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية عبدالوهاب بن محمد الفايز.وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بالجامعة الدكتور شاكر الذيابي, أن مذكرة التفاهم تأتي لتفعيل الجامعة للشراكات النوعية التي تخدم مجالات التنمية وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030, وتهدف إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة عن طريق التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وستسهم في تنمية مجالات العمل الإعلامي.من جهته أكد الفايز، أن مذكرة التفاهم تخدم مجال العمل الإعلامي من خلال التعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والتعاون في إقامة الدورات وحلقات التطوير والاستخدام المتبادل للمرافق والقاعات وتبادل الخبرات المهنية فيما يخص التدريب والتعليم من خلال عقد برامج مشتركة وتبادل الكوادر المؤهلة.// انتهى //16:49ت م0151

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.