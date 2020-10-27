السعودية اليوم / مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينجح في إجراء عملية استبدال صمام لمريضة في العقد السابع



تبوك 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

نجح مستشفى الملك فهد التخصصي ممثلا بمركز القلب , في إجراء عملية استبدال صمام عن طريق القسطرة لمريضة في العقد السابع من العمر , كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي , وعلى الفور تم عمل القسطرة كبديل لعملية تبديل الصمام عن طريق الجراحة وتمت القسطرة بنجاح وحالة المريضة مستقرة ولله الحمد .

وقام الفريق الطبي بنقل المريضة لتكون تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتها الصحية , حيث أجرى الفريق العديد من الحالات المعقدة منذ تدشينه قبل ثلاثة أعوام .

//انتهى//

16:35ت م

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