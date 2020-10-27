السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يطلق مبادرة "سجلهم لنوصلهم"



الدوادمي 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

أطلق محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري مساء أمس في حديقة "جدارية وطن" ، مبادرة "سجلهم لنوصلهم" التي أطلقتها إدارة التعليم بالمحافظة بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي , بحضور مدير تعليم الدوادمي عبد الله السبيعي، ومدير مرور المحافظة العقيد سلطان الحنتوشي، وعدد من منسوبي التعليم.

وأشاد السديري خلال التدشين بمبادرة "سجلهم لنوصلهم" ، والدور التكاملي بين إدارة التعليم وإدارة المرور، حاثا على تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في خدمة النقل المدرسي دعمًا لهذه المبادرة.

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15:49ت م

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