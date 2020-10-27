السعودية اليوم / العراق يسجل 4510 اصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4510 اصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 10724 ,فيما تم تسجيل 3488 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 388081 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق وصل حتى اليوم 61103 , منهم 398 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

15:33ت م

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بغداد 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4510 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء الى 459908 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 53 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 10724 ,فيما تم تسجيل 3488 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء الى 388081 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق وصل حتى اليوم 61103 , منهم 398 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //15:33ت م0123

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