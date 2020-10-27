شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبور 21 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:29 مساءً, 27 أكتوبر 2020 م المناطق - واس عبرت منفذ الوديعة الحدودي 21 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر 2020م، تحمل على متنها 262 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية، و135 طنا و200 كيلو غرام، تشتمل على 16,900 كرتون من التمور، تستهدف مناطق: المهرة، وحجة، وحضرموت، وزنجبار.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | عبور 21 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.