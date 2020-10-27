، "سعي" تبادر بتقديم برنامج تدريبي لموظفي شركة زين السعودية من ذوي الإعاقة ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أقامت "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجًا تدريبيًا لموظفي شركة زين السعودية من ذوي الإعاقة في شراكة مجتمعية واستشعارًا بالمسؤولية تجاه شباب وشابات ذوي الإعاقة.
ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه، وهو برنامج مكثف امتد لأسبوعين بمعدل خمسة أيام في الأسبوع أقيم في الفترة من 11 / 10 / 2020- 22 /10 / 2020حيث يهدف البرنامج إلى رفع الأداء الوظيفي وتطوير المهارات الفنية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمتابعة حثيثة من إدارة مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة.
ويأتي في مقدمتهم رئيس مجلس إدارتها: مرزوق بن عبدالله العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل الوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم ليكونوا عونًا لأنفسهم ومشاركين بعطائهم في تحقيق رؤية الخير والنماء 2030م.
"سعي" تبادر بتقديم برنامج تدريبي لموظفي شركة زين السعودية من ذوي الإعاقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-27
أقامت "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجًا تدريبيًا لموظفي شركة زين السعودية من ذوي الإعاقة في شراكة مجتمعية واستشعارًا بالمسؤولية تجاه شباب وشابات ذوي الإعاقة.
ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه، وهو برنامج مكثف امتد لأسبوعين بمعدل خمسة أيام في الأسبوع أقيم في الفترة من 11 / 10 / 2020- 22 /10 / 2020حيث يهدف البرنامج إلى رفع الأداء الوظيفي وتطوير المهارات الفنية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمتابعة حثيثة من إدارة مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة.
ويأتي في مقدمتهم رئيس مجلس إدارتها: مرزوق بن عبدالله العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل الوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم ليكونوا عونًا لأنفسهم ومشاركين بعطائهم في تحقيق رؤية الخير والنماء 2030م.
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
01:23 AM
الأول من نوعه وهو برنامج مكثف امتد لأسبوعين بمعدل خمسة أيام في الأسبوع
أقامت "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة برنامجًا تدريبيًا لموظفي شركة زين السعودية من ذوي الإعاقة في شراكة مجتمعية واستشعارًا بالمسؤولية تجاه شباب وشابات ذوي الإعاقة.
ويعد هذا البرنامج التدريبي الأول من نوعه، وهو برنامج مكثف امتد لأسبوعين بمعدل خمسة أيام في الأسبوع أقيم في الفترة من 11 / 10 / 2020- 22 /10 / 2020حيث يهدف البرنامج إلى رفع الأداء الوظيفي وتطوير المهارات الفنية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمتابعة حثيثة من إدارة مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة.
ويأتي في مقدمتهم رئيس مجلس إدارتها: مرزوق بن عبدالله العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة الذين لا يدخرون جهدًا في سبيل الوقوف إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم ليكونوا عونًا لأنفسهم ومشاركين بعطائهم في تحقيق رؤية الخير والنماء 2030م.
، "سعي" تبادر بتقديم برنامج تدريبي لموظفي شركة زين السعودية من ذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سعي" تبادر بتقديم برنامج تدريبي لموظفي شركة زين السعودية من ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.