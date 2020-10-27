بالصور.. «السديس» يدشن منصة التدريب الإلكترونية ونموذج قياس عائد التدريب

دشن الرئيس العام للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس منصة التدريب الإلكترونية ونموذج قياس أثر وعائد التدريب، انطلاقًا من مبادرة التحول الرقمي وخطة الرئاسة (2024)، جاء ذلك خلال لقائه بمنسوبي وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية.

وأشاد السديس بالجهود التي تقوم بها الوكالة ممثلة في الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام والدورات التي تعود بالنفع والفائدة على موظفي الرئاسة وتطوير مهاراتهم وصقل إبداعاتهم وتثقيفهم من أجل تقديم خدمات أفضل لقاصدي المسجد الحرام.

من جانبه شكر منسوبو الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام الشيخ السديس على هذه اللفتة المميزة غير المستغربة في تحفيزهم لتقديم الأفضل.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، مدير عام مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ، والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية المهندس وسام مقادمي.

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