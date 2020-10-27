السعودية اليوم / البرازيل تسجل 263 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 9 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 الساعة الماضية 15726 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمسة ملايين و409854 إصابة منذ بدء الجائحة في حين وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 157397.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا.

// انتهى //

04:27ت م

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ريو دي جانيرو 9 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 الساعة الماضية 15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و263 حالة وفاة.وأوضحت الصحة البرازيلية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى خمسة ملايين و409854 إصابة منذ بدء الجائحة في حين وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 157397.وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا.// انتهى //04:27ت م0247

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