محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 3499 حالة والوفيات 133 شخصًا سجّلت مالي تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المالية في بيان، يوم الاثنين، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

مالي تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-27 سجّلت مالي تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المالية في بيان، يوم الاثنين، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 01:31 AM إجمالي الإصابات بلغ 3499 حالة والوفيات 133 شخصًا إجمالي الإصابات بلغ 3499 حالة والوفيات 133 شخصًا سجّلت مالي تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المالية في بيان، يوم الاثنين، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3499 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات 133 حالة.

، مالي تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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