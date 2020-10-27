- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عملية ناجحة لتوسيع الصمام الميترالي لمريض في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عملية ناجحة لتوسيع الصمام الميترالي لمريض في جازان
باستخدام البالون العلاجي بدون تدخل جراحي
متابعات الخليج 365 - واس
نجح فريق طبي بمركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، بإجراء عملية توسيع للصمام “الميترالي” لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الصمام.
وأجريت العملية عن طريق القسطرة باستخدام البالون العلاجي بدون تدخل جراحي، وتكللت العملية – بفضل الله – بالنجاح، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة وحالته مستقرة.
ويُعد علاج أمراض صمامات القلب عن طريق القسطرة كبديل لعمليات القلب المفتوح من أحدث الطرق العلاجية الحديثة، حيث يتبنى مركز القلب مثل هذا النوع من العمليات لوجود كوادر طبية مدربة، إلى جانب التجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لباكورة التحديث الشامل لمركز القلب في جازان على جميع الأصعدة التشخيصية والتداخلية والجراحية لتقديم خدماته الطبية لأهالي المنطقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عملية ناجحة لتوسيع الصمام الميترالي لمريض في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.