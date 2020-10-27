مواطنة وثقت صرخات الطفل والجريمة البشعة..

أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة صحة ما انفردت به «عاجل» تحت عنوان (صرخات «طفل مكة» تقود الجهات الأمنية للقبض على الجاني) من خلال صدور تصريح رسمي للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداوُل مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل. وأضاف الرائد الغامدي بأنه تم تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة. وكشفت مصادر «عاجل» عن أن مواطنة بالحي الذي وقعت به الجريمة سمعت صرخات الطفل وقامت بالتصوير وتوثيق للجريمة البشعة حتى ينال الجاني عقابه. اقرأ أيضا: شرطة مكة: حددنا هوية متهم بالتحرش الجنسي داخل أحد المنازل صرخات «طفل مكة» تقود الجهات الأمنية للقبض على الجاني

كانت هذه تفاصيل خبر بيان شرطة مكة يؤكد انفراد «عاجل» بتفاصيل واقعة التحرش الجنسي بطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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