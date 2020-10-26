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فرنسا تفقد السيطرة على كورونا
البلاد في وضع صعب للغاية
متابعات الخليج 365 - متابعة
حذر طبيب فرنسي مخضرم، الاثنين، من أن بلاده “فقدت السيطرة على وباء كورونا”، وذلك بعد يوم من تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة في يوم واحد.
وقال الدكتور جان فرانسوا دلفريسي، رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الفيروس: إن البلاد في “وضع صعب للغاية، حتى إنها في وضع حرج”.
وأضاف لراديو “آر تي إل”: “ربما يكون هناك أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم. تقديرنا في المجلس العلمي يقترب من مائة ألف حالة، أي ضعف هذا العدد”، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وأضاف: “بين أولئك الذين لم يتم اختبارهم والمرضى الذين لم تظهر عليهم أعراض، نحن قريبون من هذا العدد من الحالات. هذا يعني أن فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة”.
من جانبه، قال الدكتور إريك كاومس، رئيس قسم العدوى وأمراض المناطق المدارية في مستشفى بيتي سالبترير في باريس: إن البلاد “بحاجة إلى الإغلاق مرة أخرى”.
وأضاف لإذاعة “فرانس إنفو”: “فقدنا السيطرة على الوباء، لكن هذا لا يعود تاريخه إلى الأمس. لقد فقدنا السيطرة على الوباء منذ عدة أسابيع بالفعل”.
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