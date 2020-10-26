شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الغذاء والدواء بشأن مدة صلاحية الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت هيئة الغذاء والدواء أن مدة صلاحية الأدوية ومنتجات التجميل عند الفتح تختلف عن التواريخ المسجلة علي العبوة.

وأوضحت الغذاء والدواء أن الاقراص والكبسولات التي تأتي بعلبة الصرف من الصيدلية فترة صلاحيتها 6 أشهر من تاريخ صرفها ، الكريم على شكل علبة شهر من الفتح .

وأضافت الغذاء والدواء أن قلم الأنسولين غير المفتوح تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة إذا حفظ في درجة حرارة من 2-8 درجة مئوية ، وبعد فتحه للمرة الأولى الصلاحية تكون 4أسابيع اذا حفظ في درجة حرارة من 2-8 مئوية.