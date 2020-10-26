شكرا لمتابعة خبر عن برئاسة الدكتور فهد المطلق وفد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يزور كليات عنيزة الاهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

قام وفد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برئاسة مدير عام فرع الوزارة بالقصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق وعددا من مدراء الادارات بزيارة لكليات عنيزة الاهلية يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٣/٥ هـ

وكان في استقبال الوفد قيادات الكليات يتقدمهم المشرف العام على الكليات الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ونائبه الاستاذ عدنان بن سعود اليحيى وعمداء الكليات ومدراء الادارات وهدفت الزيارة الى تاكيد دور القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الوزارة ومؤسساتها المختلفة مع الكليات .

وقد استعرض مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الأستاذ عبدالرحمن الدغيشم مكونات الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ومجالات تفعيلها لدى القطاعات الثلاث. العام والخاص والغير هادف للربح وجهود الوزارة في هذا الجانب الذي اكدت عليه رؤية المملكة 2030

كما استعرض المشرف العام على الكليات الخطة الاستراتيجية للكليات بصفة عامة واستراتيجية المسئولية الاجتماعية على وجه الخصوص والانجازات التي تحققت في هذا الجانب ,

وفي ختام الزيارة ثمن مدير عام فرع الوزارة د فهد المطلق الجهود التي تقوم بها الكليات في مجال المسئولية الاجتماعية كعنصر اساس في رسالتها كما شكر المشرف العام على الكليات مدير فرع الوزارة على هذه الزيارة والدور الفاعل الذي تقوم به الوزارة ممثلة بالفرع في مسئوليتها الاجتماعية الذي توج بالانجازات التي تحققت بالمنطقة عموما ومحافظة عنيزة على وجه الخصوص.

وعلى هامش اللقاء تم عقد عددا من الاجتماعات الثنائية للمسئولين والمسئوليات بالمسئولية الاجتماعية في فرع الوزارة والكليات تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم تخدم هذا الجانب الهام وفي الختام تم تسليم الوفد درع الكليات تقديرا لهذه الزيارة المباركة.