المدينة والرياض ومكة تتصدر حالات كورونا الجديدة.. والصحة تعلن الحصيلة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتصدَّرت المدينة المنورة، عدد الحالات المصابة بتسجيل 61 حالة، وتلتها الرياض بتسجيل 36 حالة، ومكة المكرمة بـ32 حالة، وسجلت ينبع 20، ووادي الدواسر 18، الهفوف 13، جدة 12، وسجلت الطائف وحائل 9 حالات لكل منهما، وسجلت الدمام، رأس تنورة، خليص 7 حالات لكل منهم.

وسجلت بريدة وأبها 6 حالات لكل منهما، وسجلت العقيق، المخواة، محايل عسير الخبر، نجران، عرعر، المجمعة 5 حالات لكل منهم، وسجلت العيص، القطيف، جازان 4 حالات لكل منهم، وسجلت عيون الجواء، عنيزة، القريات، البرك، النماص، خميس مشيط، بدر الجنوب، شرورة، طريف، 3 حالات لكل منها.

كما سجلت المبرز، رياض الخبراء، عقيلة الصقور، الخرمة، أحد رفيدة، الجبيل، الخفجي، النعيرية، الظهران موقق، عفيف، حالتين لكل منها، وانحصرت الإصابات في كل من الجفر، الحجرة سكاكا، الأسياح، البدائع، بللسمر، رجال ألمع، بقيق، حفر الباطن، أضم، الدلم، الخرج، الزلفى، بمعدل حالة واحدة في كل منها.

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