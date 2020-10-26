قيمتها تتجاوز مليون ريال.. «الصحة» تحدّد موعد الإعلان عن الفائزين بجائزة «وعي»

كشفت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن أن يوم السبت القادم 31 أكتوبر، هو موعد إعلان أسماء الفائزين بجائزة وعي 2020 في موسمها الرابع، وذلك خلال حلقة تلفزيونية سيتم تخصيصها وبثها على قناة MBC 1، نظراً للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.

وتعد جائزة «وعي» إحدى مبادرات «الصحّة»، وتهدف إلى تحفيز المجتمع على اتباع نمط حياة صحي؛ لتعزيز الوقاية، والحد من الإصابة بالأمراض، وزيادة النشاط، والإنتاج الوظيفي وتعزيز الصحة في بيئات العمل.

كما تهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحّي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا.

وتشمل الجائزة 5 مسارات «الفيلم القصير، التصوير الإعلاني، الإنفوجرافيك، الموشن جرافيك» بالإضافة إلى مسار الجهات للحصول على لقب «أفضل مبادرة صحيّة».

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