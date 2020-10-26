صحيفة إسرائيلية تكشف عن مشروع إماراتي لخط بحري بين إيلات وجدة

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، عن مشروع إماراتي يقضي بإقامة ممر بحري من مدينة أم الرشراش (إيلات) ليصل إلى السواحل السعودية قبالة مدينة جدة.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الهدف من هذا المشروع هو استعمال الممر البحري لتسفير ونقل قوافل الحج والعمرة من فلسطيني 48.

وأفادت الصحيفة بأن وفدا من الإمارات زار إسرائيل مؤخرا وقام بجولة في مدينة إيلات، وخلال الجولة تم فحص إمكانية تدشين مشروع ممر بحري يربط إيلات بمدينة جدة الساحلية القريبة من مدينة مكة.

وتعتبر زيارة الوفد والتجوال في إيلات أولى مشاريع التعاون بين تل أبيب وأبو ظبي، حيث وصل الوفد الإماراتي برئاسة رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، مجموعة الشحن الإماراتية سلطان أحمد بن سليم، وهي مجموعة الموانئ التي تعد أيضا الأكبر في العالم، ورافق بن سليم في زيارته لميناء إيلات وفد من رجال الأعمال الإماراتيين.

ووفقا للخطة، التي قدمها مدير ميناء إيلات جدعون غولبر، ومالك الميناء شلومي فوغ ، سترسو سفن الركاب في ميناء إيلات ، ويمكن للمسلمين من فلسطينيي 48 حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يريدون تأدية الحج والعمرة في مكة ركوبها والإبحار مباشرة إلى جدة ، على بعد حوالي 70 كيلومترا من مكة.

وبحسب مدير ميناء إيلات، فإن أعضاء الوفد الإماراتي، بمن فيهم السلطان بن سليم، كانوا متحمسين للخطة وقالوا إنه يمكن تنفيذها، مؤكدا "قريبا ستكون هناك زيارة متبادلة من قبلي أنا وطاقم ميناء إيلات إلى الإمارات، على أن نجري في الأيام المقبلة جلسة عبر الزوم".

وأضاف مدير ميناء إيلات "كانت زيارة ممتعة وودية للغاية. وبما أن أزمة السياحة في إسرائيل وإيلات كبيرة، فقد اعتقدنا أن حركة المسافرين من إيلات إلى السعودية يمكن أن تفيد وتعزز السياحة"، وفقا لموقع عرب 48.

وأوضح أن الحديث يدور عن رحلة بحرية قصيرة جدا إلى جدة ومنه إلى مكة للصلاة، بحيث يكمن بهذا المشروع إمكانية توفير نحو 2 مليون مسافر بالسنة، وهو المشروع الذي سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على السياحة إلى إيلات، وفقا لمدير الميناء.

ولفتت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه سيتم فحص التعاون في تشغيل خط سفن حاويات منتظم بين ميناء إيلات وميناء جبل علي في الإمارات، وهي رحلة بحرية تستغرق حوالي عشرة أيام.

يشار إلى أن هناك تعاون آخر يجري العمل عليه حاليا وهو تصدير الخضار والفواكه من مزارعي وادي عربة إلى الإمارات على متن سفن مبردة.

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت ولأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر بالعام 2018، أنها تشترط استقبال الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي 48 فقط إذا كان بحوزتهم جواز أردني ثابت.