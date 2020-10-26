بعد تسريب بيانات المعلمات.. متحدث «تعليم رجال ألمع» لعاجل: الكشوفات المنشورة مستقاة من منصة مدرستي

فتحت إدارة تعليم محافظة رجال ألمع بمنطقه عسير، تحقيقًا يتعلق بتسريب ملف يحمل أسماء معلمات وأرقام سجلاتهن المدنية وجوالاتهن بعد تداول ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في تذمر واستياء كبير بين المعلمات وأولياء أمورهن.

وتم تداول الملف المُسَرَّب عبر الواتساب بشكل واسع، وحمل أسماء مئات المعلمات اللاتي وصفن بالأقل دخولاً على منصة مدرستي بتعليم رجال ألمع.

وتخوّف الجميع من استغلال تلك المعلومات السرية في أمور مخالفة من قِبَلِ ضعفاء النفوس، فضلًا عن التشهير الغير مبرر الذي تعرضن له وطالبوا بالتحقيق في الأمر ومعاقبة المتسبب في ذلك الإجراء.

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إلى ذلك فقد أكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم محافظه رجال ألمع بمنطقه عسير، ناصر جبلي، لعاجل، على أن الكشوفات المنشورة مستقاة من منصة مدرستي الرسمية وهي في الأصل كشوفات متابعة للحث على رفع مستوى الدخول للمنصّة، وتأكيد للتواصل مع القائدات والمعلمين والمعلمات والتعرف على التحديات التي تواجههن في الدخول على المنصة، ولتوضيح الطريقة الصحيحة للدخول لاحتساب أيام الدخول والفاعلية اليومية.

وأشار جبلي، إلى أن الكشوفات قد أرسلت من قِبَلِ الإدارة بشكلٍ خاص للمجموعات الرسمية للقادة والقائدات من أجل المتابعة ووضع اليد على مكامن الخلل ومعالجة الإشكالات من أي جهةٍ كانت، ولم تكن الكشوفات للتقييم.

وأكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم محافظه رجال ألمع، أن خروج هذه الكشوفات من مجموعات القائدات ونشرها لم يكن موفقًا، والإدارة تتابع الأمر بعناية واهتمام، منوهًا بأنه في الوقت نفسه تقدّر الإدارة وتثمّن جهود المعلمين والمعلمات وما يقدمون من خدمة للوطن وأبنائه.