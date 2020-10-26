شكرا لمتابعة خبر عن " المرور " يضبط قائد مركبة تفاخر بتجاوز السرعة المحددة وتعريض حياة الأخرين للخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): ضبط مرور محافظة الطائف شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية متجاوزا السرعة المحددة ومعرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. ضبط مرور محافظة الطائف شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية متجاوزا السرعة المحددة ومعرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأحال مرور الطائف قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements وكان شخص نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، مما أثار غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة ضبطه وتطبيق عقوبة صارمة ضده.

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