السعودية | 599 وظيفة شاغرة في وزارة الصحة التقديم غداً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 599 وظيفة شاغرة في وزارة الصحة التقديم غداً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن توفر (599) وظيفة أخصائي (غير طبيب/فني) في عدد من التخصصات الصحية، للسعوديين فقط، اعتباراً من غدٍ (الإثنين) 1442/3/9هـ ولمدة أسبوع. وأوضحت الوزارة أن التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط: http://s.moh.gov.sa/jobs

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