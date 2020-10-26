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النصر يعيد "بيتروس" ويقول للنيجيري: شكرًا أحمد موسى

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.

النصر يعيد

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442 12:52 AM

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النصر يعيد "بيتروس" ويقول للنيجيري: شكرًا أحمد موسى
أحمد سرور

أعلن نادي النصر عن رحيل المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم "النيجيري" أحمد موسى (القادم من الدوري الإنجليزي 2018-2019) وعودة المحترف البرازيلي "بيتروس" لصفوف الفريق, وذلك في آخر دقائق "الميركاتو الصيفي" لفترة تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020-2021.

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المصدر : الخليج 365

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