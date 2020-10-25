شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين وحدة للاشراف على شركات الاستقدام لخدمة القادمات للعمل بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

دشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وحدة الاشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1 وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.

وقد دشن الوحدة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش وبحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور والعقيد سليمان اليوسف مدير الادارة العامة لجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث ستتولى الوحدة الاشراف على عمل شركات ومكاتب الاستقدام وفقاً للتنظيم الجديد.

من جهته قدم مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي شكره لكافة القطاعات الحكومية المشاركة في المشروع، والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والمديرية العامة للجوازات والجمارك السعودية والقطاعات الحكومية الاخرى الداعمة، مشيداً بالجهود الضخمة التي قدمتها الجوازات خلال الفترة الماضية عندما تولت مهمة استقبال القادمات للعمل، مشيراً بأن التنظيم الجديد سيسهم في تسهيل وتسريع اجراءات القادمات للعمل في جدة، أو القادمات للمطار كمحطة عبور من المحطات الخارجيه قبل انتقالهم إلى باقي مطارات المملكة الداخلية.