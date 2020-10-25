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2020-10-25 اعتراض وتدمير درون حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة، بحسب “الإخبارية”. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، صرح في وقت سابق اليوم بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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