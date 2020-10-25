- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 50 % من المنتجات الغذائية السعودية لا تعبر عن حقيقة مكوناتها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
50 % من المنتجات الغذائية السعودية لا تعبر عن حقيقة مكوناتها!
بعض أنواع مرقة الدجاج لا يوجد فيها مرق ولا دجاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه مورد الأغذية عمر الدوسري رسائل إلى هيئة الغذاء والدواء بشأن السلع الغذائية في المملكة.
وقال الدوسري في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: راقبوا إعلانات السلع الغذائية، إذا روقبت الإعلانات في السوشيال ميديا والتلفزيون سوف تحل الكثير من مشاكلنا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه “جبن سائل” والموجود في الأسواق هو عبارة عن 80% زيوت نباتية والباقي بعض جوامد حليب، وبعض الشركات تنزع الدهون الحيوانية من اللبن وتضع محله زيت نباتي لزيادة فترة صلاحية الجبن.
وتابع: هيئة الدواء يجب أن تراقب مسميات المنتجات الغذائية بشكل أكبر، بحيث يعكس الاسم مكونات المنتج بالضبط، مضيفًا أن 50% من المنتجات الغذائية السعودية فيها مشكلة في “التسميات” حيث لا تعبر عن حقيقة مكوناتها الغذائية، مثلًا: بعض أنواع مرقة الدجاج لا يوجد فيها مرق ولا دجاج من الأساس!
وشكا الدوسري بقوله: هيئة الغذاء والدواء لا ترد على شكاوانا حتى نعطيها اقتراحاتنا، والرد على الشكاوى يتأخر كثيرًا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 50 % من المنتجات الغذائية السعودية لا تعبر عن حقيقة مكوناتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.