بالفيديو..أساليب تلاعب الشركات في المنتجات

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف مورد الأغذية، عمر الدوسري، اليوم السبت، أساليب تلاعب الشركات باستخدام مسميات ومكونات المواد الغذائية المصنعة.
وقال الدوسري خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" : تذكر الشركات في إعلانها عن النتج إنه طازج وطبيعي، حيث أن ذكر هاتين الكلمتين على المنتج يفترض أنه مصنع دون أي إضافات، ولكن يحدث العكس.
واستعرض الدوسري إحدى الحالات لمنتج قشدة يُكتب عليه كلمة "طازج"، مشيرًا إلى أنه ورغم ذلك يدخل في مكوناته وعملية تصنيعه مواد أخرى مما يعني أنه افتقد خواص كلمة "طازج".
وأضاف : راقبوا إعلانات السلع الغذائية، إذا روقبت الإعلانات في السوشيال ميديا والتلفزيون سوف تحل الكثير من مشاكلنا.
أكد على ضرورة مراقبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ "مسميات" المنتجات الغذائية بشكل أكبر، بحيث يعكس الاسم مكونات المنتج بالضبط.
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