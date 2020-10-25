تعليق الشيخ “صالح الفوزان” على الرسوم المسيئة للرسول من فرنسا

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‏معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة و السلام)





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