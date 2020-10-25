السعودية اليوم / سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة يزور متحف رضوى بمحافظة ينبع



ينبع 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

زار سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري والوفد المرافق له اليوم, متحف رضوى بينبع, وكان في استقباله صاحب المتحف سالم الحجوري.

واستمع الوفد لشرح مفصل عن مقتنيات المتحف وأقسامه المتنوعة التي تحاكي حياة الأجداد قديماً.

وأعرب سفير بنغلاديش لدى المملكة عن سعادته لما شاهده في المتحف من أقسام وأدوات تراثية قديمة.

وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد بما تضمنه المتحف من تقسيمات وقطع تراثية فريدة تعكس ما تتميز به محافظة ينبع من تراث أصيل وهو جزء من تاريخها وأصالتها.

// انتهى //

22:42ت م

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