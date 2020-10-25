- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مستويات مخيفة لـ كورونا حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مستويات مخيفة لـ كورونا حول العالم
الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدًّا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنه تم يوم أمس السبت تسجيل عدد إصابات قياسي جديد بفيروس كورونا المستجد في العالم، لليوم الثالث على التوالي.
ووفق الإحصاءات العالمية التي أعدّتها منظمة الصحة، فقد تم تسجيل 465,319 إصابة السبت، مقابل 449,720 الجمعة و437,247 الخميس. إلا أن هذا العدد لا يعكس وحده فكرة دقيقة عن وضع الوباء ما دام يتأثر بتكثيف الفحوص في بعض الدول.
لحظة حاسمة:
وحذر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبيريسوس، من أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كوفيد-19، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدًا مطردًا في أعداد الإصابات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غيبيريسوس قوله “نحن في لحظة حاسمة من الوباء، خصوصًا في النصف الشمالي” من الكرة الأرضية.
وأضاف: “الكثير من الدول تشهد تزايدًا مطردًا في إصابات كوفيد-19، وهذا يعني أن وحدات العناية المركزة توشك أن تبلغ طاقة استيعابها القصوى، أو أنها بلغتها بالفعل مع أننا ما زلنا في أكتوبر”.
أشهر صعبة:
وحذّر من أن “الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدًّا، وبعض الدول في مسار خطير”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مستويات مخيفة لـ كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.