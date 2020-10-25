682 رخصة لأعمال داخل المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في قسم الرخص والمتابعة 682 رخصة، منها 601 رخصة خلال عام 1441هـ، شملت الأعمال والمشاريع، والصيانة الدورية، والتغطيات الإعلامية، ودخول وخروج المعدات من وإلى المسجد الحرام. وأنجزت الرئاسة خلال محرم الماضي 40 رخصة، فيما بلغ عدد الجولات الميدانية 20 جولة، و 4 تقارير. وبلغت الرخص في صفر 32 رخصة للأعمال والمشاريع، و 4 للصيانة الدورية، ورخصة للتغطيات الإعلامية، و 4 لدخول وخروج المواد والمعدات. وبلغت الرخص في صفر 32 رخصة للأعمال والمشاريع، و 4 للصيانة الدورية، ورخصة للتغطيات الإعلامية، و 4 لدخول وخروج المواد والمعدات.

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