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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020- 2021 يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر نوفمبر القادم وذلك بالقاعة الرئيسة لنادي الخطوط السعودية في الخالدية بجدة.
وستجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "16 نادياً" وهي "الاتفاق، الأهلي، الرائد، الفتـح، الفيصلي، الشباب، الهلال، التعاون، القادسية، الوحدة، الاتحاد، أبها، ضمك، النصر، الباطن، والعين".
ويأتي إقامة القرعة في مقر نادي الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة مع الناقل الوطني الخطوط السعودية.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 10:04 PM
بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020- 2021 يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر نوفمبر القادم وذلك بالقاعة الرئيسة لنادي الخطوط السعودية في الخالدية بجدة.
وستجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "16 نادياً" وهي "الاتفاق، الأهلي، الرائد، الفتـح، الفيصلي، الشباب، الهلال، التعاون، القادسية، الوحدة، الاتحاد، أبها، ضمك، النصر، الباطن، والعين".
ويأتي إقامة القرعة في مقر نادي الخطوط السعودية تقديراً من الاتحاد السعودي للشراكة المتميزة مع الناقل الوطني الخطوط السعودية.
، رسمياً.. تحديد موعد سحب قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020/21 ،
المصدر : الخليج 365
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